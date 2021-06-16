Москва, 16 июня 2021, 22:56 — REGNUM Саммит и предшествовавшая ему динамика показала, что Россия зависима от циклов американской политики, но сохраняет свою резистентность к ним. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
«Политическая жизнь Украины»
Байдену не позволят совершить «геополитические ошибки»
«Путинская Россия для администрации Джозефа Байдена и Камалы Харрис — это, скорее, угроза, а не долгосрочный оппонент. Стратегический оппонент — Китай.
Байден победил на выборах президента США в том числе и за счёт жёсткой антироссийской риторики. После выборов эта риторика нарастала до тех пор, пока не стала мешать интересам правящих демократов.
Этот период нужен был для внутренней политики и победы над Дональдом Трампом, но нанёс ущерб официальным отношениям с Россией, порушил их инфраструктуру. Сейчас настало время для восстановления этой инфраструктуры (не только возвращения послов, но и другие треки). Это в интересах обеих стран.
Демократы и недолюбливающий Владимира Путина экс-президент Барак Обама не могут себе позволить резко атаковать Россию без ущерба для себя и собственных рейтингов, ведь эти атаки создают платформу для укрепления альянса России и Китая. А это будет расценено в США как геополитическая ошибка.
Поэтому сейчас наступает период затишья и худого мира, без особой повестки для развития. До нового обострения. А оно, рано или поздно случится. Умиротворение отношений невозможно, так как вызовет волну критики в адрес Байдена внутри США. Он и сам об этом сказал, когда рассуждал о правах человека и обязанностях перед народом США. Возможный вариант обострения — выборы в Госдуму и их итоги. Но, думается, Кремль всячески постарается этого избежать.
Лаконичные итоги саммита: расширение НАТО за счёт Украины и Грузии пока откладывается. Северный поток-2 достроят, по Арктике стороны начнут диалог на основе принципа невмешательства сторонних игроков (Китай), Россия свернёт свои киберугрозы, но получит больше возможностей для развития многовекторности. Последнее соответствует геополитическим интересам США.
Правящая администрация демократической партии поняла, что давить на трансфер в России сейчас бессмысленно. Ничего не получится. Поэтому для неё главный эффект от переговоров — это предсказуемая Россия и минус одна головная боль».
Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден 16 июня 2021 года в Женеве проводят первую двустороннюю встречу. В Кремле сообщили, что обсуждаться будут отношения двух стран и ряд вопросов международной повестки. В администрации США намерены, кроме того, поднять “вопрос о правах человека” и ситуации в Белоруссии и на Украине.