Москва, , 22:56 — REGNUM Саммит и предшествовавшая ему динамика показала, что Россия зависима от циклов американской политики, но сохраняет свою резистентность к ним. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Путинская Россия для администрации Джозефа Байдена и Камалы Харрис — это, скорее, угроза, а не долгосрочный оппонент. Стратегический оппонент — Китай.

Байден победил на выборах президента США в том числе и за счёт жёсткой антироссийской риторики. После выборов эта риторика нарастала до тех пор, пока не стала мешать интересам правящих демократов.

Этот период нужен был для внутренней политики и победы над Дональдом Трампом, но нанёс ущерб официальным отношениям с Россией, порушил их инфраструктуру. Сейчас настало время для восстановления этой инфраструктуры (не только возвращения послов, но и другие треки). Это в интересах обеих стран.

Демократы и недолюбливающий Владимира Путина экс-президент Барак Обама не могут себе позволить резко атаковать Россию без ущерба для себя и собственных рейтингов, ведь эти атаки создают платформу для укрепления альянса России и Китая. А это будет расценено в США как геополитическая ошибка.

Поэтому сейчас наступает период затишья и худого мира, без особой повестки для развития. До нового обострения. А оно, рано или поздно случится. Умиротворение отношений невозможно, так как вызовет волну критики в адрес Байдена внутри США. Он и сам об этом сказал, когда рассуждал о правах человека и обязанностях перед народом США. Возможный вариант обострения — выборы в Госдуму и их итоги. Но, думается, Кремль всячески постарается этого избежать.

Лаконичные итоги саммита: расширение НАТО за счёт Украины и Грузии пока откладывается. Северный поток-2 достроят, по Арктике стороны начнут диалог на основе принципа невмешательства сторонних игроков (Китай), Россия свернёт свои киберугрозы, но получит больше возможностей для развития многовекторности. Последнее соответствует геополитическим интересам США.