Женева, Швейцария, , 22:56 — REGNUM Непредсказуемы США, а не Россия, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

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Отвечая на вопрос журналиста ВВС, который сказал, что на Западе считают «непредсказуемость чертой внешней политики России», и спросил, готова ли Россия отказаться «от непредсказуемости» для улучшения отношений с Западом, Путин напомнил о выходе Вашингтона из договоров и о поддержке переворота на Украине.

Виктор] Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции? Он был по сути готов отойти от власти и месяца через три объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привёл к известным последствиям — юго-восток и Крым затем. И Вы считаете, что мы ведём себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведём себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам». Владимир Путин «Спрашивается, а чего стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине, когда бывший президент [согласился со всеми требованиями оппозиции? Он был по сути готов отойти от власти и месяца через три объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привёл к известным последствиям — юго-восток и Крым затем. И Вы считаете, что мы ведём себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведём себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам».

Президент РФ добавил, что если Россия и США действительно хотят, чтобы ситуация была стабильной, нужно «договориться о правилах поведения» во всех важных областях: стратегическая стабильность, кибербезопасность, решение вопросов, связанных с региональными конфликтами.

Джо] Байденом». Владимир Путин «Мне кажется, что обо всём об этом можно договориться. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление по результатам встречи с президентом [США».

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