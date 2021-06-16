Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 22:56 — REGNUM Непредсказуемы США, а не Россия, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос журналиста ВВС, который сказал, что на Западе считают «непредсказуемость чертой внешней политики России», и спросил, готова ли Россия отказаться «от непредсказуемости» для улучшения отношений с Западом, Путин напомнил о выходе Вашингтона из договоров и о поддержке переворота на Украине.
Президент РФ добавил, что если Россия и США действительно хотят, чтобы ситуация была стабильной, нужно «договориться о правилах поведения» во всех важных областях: стратегическая стабильность, кибербезопасность, решение вопросов, связанных с региональными конфликтами.
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