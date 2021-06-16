Пекин, , 22:39 — REGNUM Вооруженные силы Ливана получили китайскую военную помощь в виде 100 армейских автомобилей, сообщает 16 июня издание Defense News.

В частности, армия Ливана получила 60 внедорожников B80VJ с колесной формулой 4×4 и 40 грузовиков Sinotruk Howo.

По информации издания, автомобили были переданы 11 июня в Баабде в присутствии посла КНР в Ливане Цянь Миньцзяня и китайского военного атташе бригадного генерала Чжэн Юйчуна.

По словам источника издания, этот пакет военной помощи не включает запасные части для переданных автомобилей. Вооружение, которое может устанавливаться на них, также не вошло в поставку.

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