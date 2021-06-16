Рим, , 22:35 — REGNUM Нет никаких причин для продления режима ЧС в Италии, написала на своей странице в Twitter в среду, 16 июня, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Власти уже почти на полтора года приостановили действие целого ряда значимых прав и свобод, на данном этапе эпидемия — лишь отговорка, полагает лидер итальянской оппозиции.

Режим ЧС в Италии действует до 1 июля 2021 года. По имеющейся информации, рассматривается возможность его продления до конца года.

По данным на 16 июня, в Италии умерли 127 153 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 52 (днем ранее — на 63). Число подтвержденных носителей выросло на 1400 (днем ранее — на 1255). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 248 432 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 101 855 человек — на 4051 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 14 545 052 человека, что составляет 24,15% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.