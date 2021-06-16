Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 22:30 — REGNUM Тема коронавируса упоминалась, но глубоко не обсуждалась на встрече с американский президентом Джо Байденом в Женеве, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
Президент РФ отметил, что Россия готова к сотрудничеству с США по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции и в дальнейшем.
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