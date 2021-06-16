Женева, Швейцария, , 22:30 — REGNUM Тема коронавируса упоминалась, но глубоко не обсуждалась на встрече с американский президентом Джо Байденом в Женеве, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

Владимир Путин «Мы упомянули эту тему, но только вскользь. Как Вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка — большая и мощная страна, и дело не в том, что у них там каких-то денег не хватало. Просто в тот момент они нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как Вы знаете. Сделали абсолютно бескорыстно».

Президент РФ отметил, что Россия готова к сотрудничеству с США по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции и в дальнейшем.

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Владимир Путин «Но подробно мы сегодня об этом не говорили».

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