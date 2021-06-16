Приштина, , 22:14 — REGNUM Приштина взяла на себя обязательство сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, и она должна его выполнить. Об этом заявил посол США в сепаратистском Косово Филипп Коснет 16 июня.

По словам американского дипломата, «история началась не с того дня, когда было сформировано правительство Альбина Курти, и поэтому стороны должны выполнять ранее подписанные соглашения».

Коснет заявил, что, по его мнению, время не работает ни на одну из сторон переговоров.

«Мне кажется, что самый большой враг Приштины — это то, что она очень довольна собой. В последние двадцать лет складывается такая ситуация, когда люди привыкли к тому, что международное сообщество накачивает страну деньгами, помогает народу в решении их проблем. Каждый раз, когда возникает кризис, пять самых влиятельных стран НАТО, КФОР или ЕС берут людей за руку и помогают им. Это не будет продолжаться вечно», — сказал Коснет в интервью косовскому Радио Контакт Плюс.

Напомним, что 15 июня в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров Белграда и Приштины при посредничестве ЕС, в ходе которого премьер сепаратистского Косово Альбин Курти заявил, что Приштина не допустит формирования Сообщества сербских муниципалитетов, как это было оговорено в Брюссельском соглашении 2013 года.