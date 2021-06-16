Женева, Швейцария, , 22:13 — REGNUM Встреча с американским президентом Джо Байденом не добавила никаких «иллюзий» и не могла бы этого сделать, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

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Отвечая на вопрос российского журналиста о том, появились ли у него «какие-то новые иллюзии» после беседы сегодня, 16 июня, в Женеве с американским коллегой, Путин сказал:

«У меня и старых-то не было, а Вы говорите про новые! Откуда Вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может».

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