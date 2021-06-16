Женева, Швейцария, , 22:06 — REGNUM Разговор с американским президентом Джо Байденом получился конструктивным, не обязательно заглядывать в таких ситуациях в душу и клясться в вечной любви и дружбе, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

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Отвечая на вопрос иностранной журналистки, заданный по-русски, о том, что Байден говорил в своё время, будто когда-то раньше, заглянув в глаза Путину, «не увидел там души», российский президент сказал:

«Что касается того, что «посмотреть в душу» и увидеть там что-то или не увидеть. Я слышу это не в первый раз. Честно говоря, я такого разговора не помню. Но допускаю, [что он был], как-то это прошло мимо моего внимания».

Президент России отметил, что как собеседник Байден «очень конструктивный, взвешенный человек», «очень опытный — это сразу видно».

Владимир Путин «Он вспоминал немножко о своей семье. О том, о чём мама с ним говорила. Это такие важные вещи. Они вроде как не имеют прямого отношения к делу, но тем не менее показывают качество его моральных ценностей. Это всё достаточно привлекательно».

Владимир Путин «И мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке. Это совсем не значит, что нужно обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, наших народов, и эти отношения всегда носят прежде всего прагматический характер».

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