Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 22:06 — REGNUM Разговор с американским президентом Джо Байденом получился конструктивным, не обязательно заглядывать в таких ситуациях в душу и клясться в вечной любви и дружбе, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос иностранной журналистки, заданный по-русски, о том, что Байден говорил в своё время, будто когда-то раньше, заглянув в глаза Путину, «не увидел там души», российский президент сказал:
Президент России отметил, что как собеседник Байден «очень конструктивный, взвешенный человек», «очень опытный — это сразу видно».
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