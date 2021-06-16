Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин согласился помочь в сдерживании подъёма терроризма в Афганистане, заявил 16 июня президент США Джозеф Байден после саммита в Женеве.

По словам Байдена, он обсудил с российским лидером возможность предотвращения подъема терроризма в Афганистане после вывода войск США и НАТО.

«Мы обсудили, как каждый из нас может этому способствовать, как объединить усилия и предотвратить подъём терроризма в Афганистане», — сказал Байден на пресс-конференции.

«Он спросил нас про Афганистан. Он сказал, что надеется на наши усилия по поддержанию мира и безопасности, и я сказал, что это во многом зависит от него, и он указал, что готов помогать в Афганистане», — добавил Байден.

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