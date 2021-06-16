Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 21:46 — REGNUM Пока не было речи о том, чтобы приглашать американского президента Джо Байдена в Россию, так же и он не приглашал в США президента РФ Владимира Путина.
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Об этом Путин сообщил журналистам по итогам переговоров с Байденом в Женеве. Отвечая на вопрос, пригласил ли его Байден приехать и согласился ли он, Путин сказал:
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