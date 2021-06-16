Берн, , 22:31 — REGNUM Президент США Джо Байден объяснил, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным закончился раньше, чем планировалось, сообщает 16 июня CNN.

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«Мы обсудили так много вопросов», — ответил Байден журналистам.

Саммит, который, как предполагалось, должен был идти на протяжении 4−5 часов, закончился через три часа.

«Когда в последний раз два лидера на протяжении двух часов лицом к лицу вели диалог, мучительно обсуждая детали? Вы, может, помните о времени, я нет», — добавил президент.

Напомним, по итогам встречи на высшем уровне в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден приняли совместное заявление о стратегической стабильности, сообщает 16 июня пресс-служба Кремля.