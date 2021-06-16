Женева, Швейцария, , 21:35 — REGNUM «Определённые компромиссы» могут быть найдены Россией и США по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Комментируя встречу в Женеве с американским коллегой Джо Байденом, Путин сказал:

«Мы говорили об этом. Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определённые компросиссы».

Он добавил, что МИД РФ и Госдеп США «поработают в этом направлении».

Читайте ранее в этом сюжете: Семья Ярошенко надеется на подвижки в деле освобождения лётчика из тюрьмы