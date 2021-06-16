Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 21:35 — REGNUM «Определённые компромиссы» могут быть найдены Россией и США по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
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Комментируя встречу в Женеве с американским коллегой Джо Байденом, Путин сказал:
Он добавил, что МИД РФ и Госдеп США «поработают в этом направлении».
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