Берн, , 22:49 — REGNUM Во время пресс-конференции журналисты настойчиво спросили президента США Джо Байдена о том, доверяет ли он российскому президенту Владимиру Путину. Байден ответил, что в данном случае речь идет не о доверии, сообщает 16 июня CNN.

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«Это о личных интересах и о проверке этих интересов. Вот в чем дело. Тем, с кем я бы заключил соглашение, затрагивающее интересы американского народа, я не говорю: «Хорошо, я вам доверяю, нет проблем». Давайте посмотрим, что произойдет», — ответил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом отрицает, что президент США Джо Байденположительно кивнул в ответ на вопрос журналиста о доверии российскому президенту Владимиру Путину.

Напомним, 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве прошла встреча лидеров РФ и США.