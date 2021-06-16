Женева, Швейцария, , 21:13 — REGNUM России и США нужно сотрудничать по теме Арктики, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

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Комментируя состоявшиеся в Женеве переговоры с американским коллегой Джо Байденом, Путин сказал:

«Не вижу здесь никакой озабоченности. Напротив, и в этом я глубоко убеждён, мы можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению. Россия и Соединённые Штаты являются одними из восьми членов Арктического совета. Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, между Аляской и Чукоткой, как известно, проходит пролив. С одной стороны США, с другой — Россия. Всё это должно нас подталкивать в объединению усилий».

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