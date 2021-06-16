Женева, Швейцария, , 20:52 — REGNUM Действия Белого дома направлены не против России, а на пользу американского народа, заявил 16 июня президент США Джозеф Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я сказал президенту Путину, что мои планы не направлены против России, они направлены на принесение пользы для американского народа. Защищать народ США — моя обязанность как президента», — заявил Байден на своей пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США с самого начала отказался от совместной с Путиным пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Байден приняли совместное заявление