Женева, Швейцария,
16 июня 2021, 21:02 — REGNUM В США каждый день на улицах происходят убийства, а если даже не брать криминал, то американскому руководству стоит вспомнить о расстреле мирных жителей Ирака и о существовании такого явления как американская тюрьма Гуантанамо на Кубе, сообщил 16 июня журналистам президент России Владимир Путин.
«Афганистан возьмём. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали — раз и два. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел с беспилотников или с вертолётов явно гражданских лиц в Ираке. Явно гражданских лиц. Это что такое? Кто несёт за это ответственность? Кто убийца?»
Владимир Путин
Что касается прав человека, Путин сказал:
«Послушайте меня. Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему: ни международному праву, ни американским законам, — ничему. А до сих пор существует».
Он напомнил про американские тюрьмы, в том числе на территории европейских стран, где «пытки применялись».
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«Это что такое? Это права человека? Вряд ли кто-то из сидящих в зале согласится, что так защищают права человека. Это же практика реальной политики. И мы, исходя из этой практики, понимая, что это делалось и может делаться, выстраиваем своё отношение к тому, о чём я сейчас только что говорил. В том числе и к тем лицам, которые получают деньги из-за рубежа, чтобы отстаивать интересы тех, кто им платит».
Владимир Путин
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