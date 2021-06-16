Женева, Швейцария, , 21:02 — REGNUM В США каждый день на улицах происходят убийства, а если даже не брать криминал, то американскому руководству стоит вспомнить о расстреле мирных жителей Ирака и о существовании такого явления как американская тюрьма Гуантанамо на Кубе, сообщил 16 июня журналистам президент России Владимир Путин.

Владимир Путин «Афганистан возьмём. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали — раз и два. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел с беспилотников или с вертолётов явно гражданских лиц в Ираке. Явно гражданских лиц. Это что такое? Кто несёт за это ответственность? Кто убийца?»

Что касается прав человека, Путин сказал:

«Послушайте меня. Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему: ни международному праву, ни американским законам, — ничему. А до сих пор существует».

Он напомнил про американские тюрьмы, в том числе на территории европейских стран, где «пытки применялись».

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Владимир Путин «Это что такое? Это права человека? Вряд ли кто-то из сидящих в зале согласится, что так защищают права человека. Это же практика реальной политики. И мы, исходя из этой практики, понимая, что это делалось и может делаться, выстраиваем своё отношение к тому, о чём я сейчас только что говорил. В том числе и к тем лицам, которые получают деньги из-за рубежа, чтобы отстаивать интересы тех, кто им платит».

Читайте ранее в этом сюжете: Байден объяснил Путину смысл работы против России