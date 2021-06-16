Киев, 16 июня 2021, 20:46 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просит окружной административный суд Киева отменить предписание, вынесенное ему Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) относительно назначения главы компании «Нафтогаз».
О подаче такого иска сообщила вечером 16 июня пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.
Истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому исковому заявлению.
Напомним, ранее в НАПК заявили, что Витренко был незаконно назначен на должность главы «Нафтогаза». В ведомстве объяснили, что закон запрещает лицу, принимавшему решения относительно предприятия, управлять им в течение года после увольнения — а Витренко ранее занимал посты исполнительного директора «Нафтогаза», а также и.о. министра энергетики. Глава наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд уже инициировала отстранение Витренко от должности.