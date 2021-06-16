История вопроса

Картина внутриполитической жизни Украины определяется противостоянием между различными олигархическими группами. Процесс передачи власти между ними может проходить как под видом демократических выборов, так и вооруженных «народных» революций, в которых активно применяются националистические формирования. К этой постоянной борьбе дополняются противоречия международные, в которых Киев чаще выступает в качестве объекта политики, а не субъекта. Ярким примером этого стала последняя цветная революция, которая произошла после того, как осенью 2013 года президент страны Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС, которая по признаниям украинских же экспертов, была выгодна исключительно европейским производителям. Отношения Украины с Россией отличаются крайним непостоянством, балансируя от братской любви с общей историей до агрессивного национализма по отношению к Москве.