16 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Пресс-конференцию президента России Владимира Путина после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в Тбилиси слушали очень внимательно.

Ирина Инашвили, , 21:52 — REGNUM Пресс-конференцию президента России Владимира Путина после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в Тбилиси слушали очень внимательно. Еще не закончилась трансляция этой пресс-конференции, которую в прямом эфире, правда, с грузинским переводом, передавала телекомпания «Имеди», как страница телеканала в соцсети Facebook заполнилась комментариями, поток которых не иссякает.

Сша Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Интересно, что грузинский переводчик, который пытался «донести» сказанное Путиным до грузинских слушателей и зрителей, делал это в собственной интерпретации. Особенно в той части, где президент России подробно говорил о криминогенной ситуации в США. Переводчик не стал переводить подробно сказанное Путиным, ограничился лишь коротким: «А сейчас он говорит о преступности в США». И иронично усмехнулся.

«Кто это, переводчик или комментатор», — возмутились пользователи соцсетей, многие из которых пока еще не забыли русский язык и хорошо понимали то, что говорил президент России.

Таких интерпретаций у грузинского переводчика-комментатора было немало в течение всей пресс-конференции Владимира Путина.

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Отклики на заявления российского президента были самые разные: от негодующих до одобрительных.

«Если Россия — кровный враг, почему тогда мы позволяем этой христианской стране въезжать в нашу страну? До каких пор будем немытыми гениями, лишь бы расти без формата. Россия — братская христианская страна. Мы не выносим христианскую страну и формально выносим нереальные регионы. Пора взяться за ум и немного пошевелить мозгами, пока что-то скажем. Что сделал нам этот христианский народ, который спас нас от Турции? Проснитесь», — написал на странице телекомпании «Имеди» в соцсети Facebook пользователь Ш.М.

«Извини, ты, плод недоразумения, у тебя настолько стыда и понятия нет, что эта христианская Россия отняла у нас 20% территорий и до сих пор убивает людей… Почему тогда ты о христианстве не вспомнил? И почему выводишь врагом России ту страну, которая хочет ее развития и мирного сосуществования», — упрекнула автора комментария М.М.

Место переговоров президентов России и США в Женеве. (с) twitter МИД России

А пользователь М.К. наградила президента России нелестными оценками: «Тупой, ничто его не пугает, и дипломатии не понимает», — и выразила свое отношение «смайлами возмущения».

«Циник», — добавила свою оценку пользователь с такими же инициалами.

«Вот это сильный президент», — высказала свое мнение М.Г. и заслужила немало упреков.

«Почему он силен? Потому что твоей родине напакостил?» — поинтересовался С.С. И добавил: «Мне тебя жаль».

«Этого (Путина) никто на колени не поставит. Ни Украину он не отпустит, ни Грузию. Понятно все сказал», — то ли с сожалением, то ли с возмущением констатировала Л.Ч.

«Интервью Байдена небось до конца показывают. Как это называется», — возмутился пользователь В.Д. Дело в том, что телекомпания «Имеди» прервала пресс-конференцию В. Путина на середине, после чего предложила слушателям мнение ведущих в студии.

На протяжении всей трансляции пресс-конференции грузинские пользователи и зрители телекомпании писали: «Остановите переводчика». «Пусть переводчик замолчит». «Дайте послушать, что он (Путин) говорит». «Этот переводчик какую школу кончал» и тому подобные.