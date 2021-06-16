Ярославль, 16 июня, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В Ярославле театр имени Фёдора Волкова реконструируют. Об этом рассказал художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

Yarregion.ru Сергей Пускепалис рассказывает о реконструкции театра

Театр будет обновлён изнутри. Самое главное изменение — это строительство ещё одной сцены в том месте, где сейчас находятся декорационные мастерские.

«Новая сцена станет местом для творческих экспериментов. Моя мечта, чтобы в 18.30 в театре начинались спектакли сразу на всех трёх сценах, и каждый из залов был полон. Волковский театр работает для ярославцев и приезжающих к нам гостей, он должен стать важным звеном в экскурсионных маршрутах», — рассказал Сергей Пускепалис.

Также в здании театра обустроят ещё один буфет и гардероб. Будет обновлено и техническое оборудование — инженерные сети, свет и звук. В фойе третьего этажа откроется музей.