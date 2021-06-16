Москва, , 20:32 — REGNUM Переговоры в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Госдуме назвали первым шагом к разрядке, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

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«Это был конструктивный разговор по тем вопросам, где возможно конструктивное взаимодействие Москвы и Вашингтона. Без всякого давления и не выходя за «красные линии», как сказал Владимир Путин», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Одни из главных тем — запуск диалога по стратегической стабильности и кибербезопасности, полноформатное восстановление дипломатических отношений с возвращением в столицы послов обеих стран, борьба с международным терроризмом, перечислил парламентарий.

«Мы пока не говорим о «перезагрузке 2.0», но российско-американским отношениям необходимо выходить из состояния «перегрузки», — считает Слуцкий.

Глава комитета выразил надежду на то, что удастся продвинуться по пути восстановления диалога во всех сферах, в том числе по линии парламентской дипломатии.

«Одной из задач остается возобновление формата Дума-Конгресс», — добавил он.