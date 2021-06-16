Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Багандова, который жестоко избил 16-летнего подростка без видимой причины. По данным родственников пострадавшего, поводом для нападения стала сережка в ухе юноши.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный изолятор «Кресты-2»

Как полагает следствие, ночью 13 июня у дома 12 по 5-му Предпортовому проезду 41-летний Багандов и его знакомый Бедоев напали на группу местных подростков. Мужчинам не понравилось, что у одного из ребят проколото ухо. Это, по мнению приезжих мужчин, указывало на нетрадиционную сексуальную ориентацию. После чего злоумышленники поочередно нанесли потерпевшему удары по голове и ногам.

«Багандов нанес не менее одного удара головой и одного удара руками по голове потерпевшего, а Бедоев — не менее 20 ударов руками по голове и не менее одного удара ногами по ногам потерпевшего», — рассказали 16 июня в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Багандову 15 июня было предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Рассмотрев ходатайство следствия, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа текущего года.

В отношении второго соучастника преступления, 1983 года рождения, ранее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование этого уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.