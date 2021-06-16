Женева, Швейцария, , 20:34 — REGNUM Российские власти действуют по отношению к несистемной оппозиции в рамках законов России и в интересах страны, сообщил 16 июня журналистам президент РФ Владимир Путин.

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Отвечая на вопрос журналиста СNN об осуждённом гражданине РФ Алексее Навальном, Путин сказал:

«Что касается таких как он и вообще — несистемной оппозиции. К сожалению, формат пресс-конференции не даёт нам возможности поговорить об этом подробно, но я хотел бы сказать следующее. Я ничего сложного не скажу, и это будет понятно. Если Вы сочтёте возможным объективно донести это до Ваших зрителей и слушателей, я буду Вам очень благодарен».

Президент РФ отметил, что таких людей в России поддерживают из-за рубежа, причём сознательно, ведь это ослабляет Россию, а значит отвечает американским интересам, ведь «Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом».

Владимир Путин «И противником. Конгресс это сделал в 17-м году. В законодательство Соединённых Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в Вашем законе — в американском».

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Владимир Путин «Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию. А те, которые её сдерживают. А это цель Соединённых Штатов, заявленная публично. Это организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении. Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что мы будем относиться к этому с настороженностью, но действовать исключительно в рамках российского закона».

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