Женева, Швейцария, , 20:24 — REGNUM Если США после переговоров на высшем уровне объявят о новых антироссийских санкциях, то упустят ещё одну возможность нормализовать отношения, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джозефом Байденом.

По словам президента России, такие санкции могут быть обусловлены внутриполитическими факторами США.

«Мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил. То есть, мы знаем, но мы не можем до деталей понять происходящие события», — сказал Владимир Путин.

«Есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность», — пояснил президент России.

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