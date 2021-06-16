Киев, , 20:29 — REGNUM Правительство Украины приняло всю нормативно-правовую базу для запуска земельного рынка с 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении украинского министерства агрополитики, обнародованном сегодня, 16 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что сегодня был сделан последний шаг — утвержден порядок проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям земельного кодекса. Без этого постановления было бы невозможно полноценно запустить работу рынка земли с 1 июля, как это планировалось ранее.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди на Украине уже меньше боятся земельной реформы, поскольку видят, что ни у кого до сих пор ничего не забрали. Он также пообещал, что с 1 июля, после старта работы рынка, украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира, и «вся здесь останется».