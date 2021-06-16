Симферополь, , 20:13 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не ожидает скорых изменений в позиции США по Крыму и Севастополю, но считает, что диалог между Россией и США может способствовать уменьшению напряженности в регионе Черного моря. Об этом Аксёнов написал в соцсети 16 июня, комментируя состоявшуюся личную встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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«Встреча президентов России и США — важнейшее событие мирового масштаба, от которого во многом зависит решение ключевых вопросов глобальной повестки. Наш президент оценил встречу как конструктивную. Важным позитивным сигналом в этом плане является решение о возращении к работе послов двух стран», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что проблем между странами слишком много, чтобы они были решены одной встречей, но сам её факт и решение о начале двусторонних консультаций — это положительный момент.

«Мы, крымчане, конечно, не ожидаем скорых изменений в американской позиции по Крыму, но выстраивание диалога между нашей страной и США может способствовать уменьшению напряженности в регионе Черного моря, которая создается Америкой и ее союзниками», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма считает, что президент США мог бы воспользоваться опытом своих предшественников, которые побывали в Крыму, и знали, что с Россией нет смысла разговаривать с позиции силы.

«Сегодня Крым мог бы стать местом проведения встречи лидеров «пятерки» стран — членов Совета Безопасности ООН, о которой говорил наш президент, «точкой сборки» нового миропорядка, основанного не на вражде и стремлении к доминированию, а на сотрудничестве и взаимном уважении», — написал Аксёнов, напомнив о Ялтинской конференции 1945 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, в Женеве состоялась личная встреча президентов Российской Федерации и США. Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой конструктивными.