Москва, , 05:39 — REGNUM В российско-американских отношениях слишком много противоречий, заявил заместитель директора и научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов во время дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Каждая сторона видит именно себя на «правильной стороне истории», убежден эксперт. Кроме того, каждая из стран полагает, что другая находится в глубоком упадке и накануне обвала.

«Это, конечно же, уменьшает политическую волю для серьезных договоренностей. Поэтому никакого фундаментального изменения природы, характера российско-американских отношений не произойдёт. Стороны будут воспринимать друг друга как противников. Но пока ни одна из сторон не заинтересована, чтобы эта враждебная политика как-то бесконтрольно усиливалась», — сказал Суслов.

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