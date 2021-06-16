Киев, , 20:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает одной из своих ключевых задач построить мощный военный флот при поддержке западных партнёров.

Об этом он заявил в интервью западным СМИ, которое было опубликовано сегодня, 16 июня.

«У нас слабый флот… Считаю, что он должен быть мощным, и для этого есть несколько важных идей. Есть важная поддержка от Великобритании», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина потеряла много лет в отношении ситуации с безопасностью в Черном и Азовском морях — «и это вызов».

«Я это открыто говорю, на меня иногда военное руководство страны обижается, но они понимают, что это так… Сейчас говорим о соответствующей поддержке от США и стран Черноморского побережья. Мое стремление — построить мощный украинский флот», — резюмировал президент.

ИА REGNUM напоминает — ранее в Киеве заявили, что Украина сейчас готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, «на восточном фланге сил НАТО». После этого генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенбергпообещал властям страны, чтоальянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.