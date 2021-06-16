Женева, Швейцария, , 20:14 — REGNUM Осуждённый гражданин России Алексей Навальный сделал всё, чтобы его задержали, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

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Отвечая на вопрос журналиста СNN о том, «обязался ли» президент России на переговорах с американским коллегой Джо Байденом «прекратить нападки на оппозицию в лице Навального», Путин ответил:

«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого Вы упомянули. Первое. Человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — сознательно игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно хотел быть задержанным».

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