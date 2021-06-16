Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 20:06 — REGNUM Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично призывал к беспорядкам и понёс за это справедливое наказание. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
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Та организация, которую вы назвали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних и публично публиковала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов. Выставляя при этом на показ установочные данные полицейских