* ФБК — запрещённая в России организация

Женева, Швейцария, , 20:06 — REGNUM Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично призывал к беспорядкам и понёс за это справедливое наказание. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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Та организация, которую вы назвали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних и публично публиковала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов. Выставляя при этом на показ установочные данные полицейских