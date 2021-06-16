Минск, , 19:57 — REGNUM За упоминанием Белоруссии в итоговых документах саммитов США-ЕС, «Большой семерки» и НАТО в июне 2021 года МИД постсоветской республики усматривает попытки стран Запада «навязать миру свое собственное искаженное и одномерное восприятие ситуации в Белоруссии, которая, как обычно, рисуется исключительно в черно-белых красках». Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь белорусского министерства Анатолий Глаз.

«Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна», — сказал Глаз.

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Чиновник задался вопросами: «Стоит ли понимать как поддержку народа и заботу о суверенитете и независимости нашей страны введение санкций и ограничений против белорусских граждан, а также предприятий с десятками тысяч работников, подвергая их риску лишиться средств к существованию вместе со своими семьями? Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других международных организаций о неприемлемости и контрпродуктивности санкций, нарушающих их право на труд и достойную жизнь?»

Официальный представитель МИД Белоруссии отметил, что в мире ещё не отменено право человека на мирную жизнь, безопасность и достойный труд. Глаз подчеркнул: «Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить этот курс, поскольку он отвечает объективным интересам и потребностям белорусских граждан и поддерживается большинством населения страны».

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«Белоруссия никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Наоборот, мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этой части Европы сохранялись мир и стабильность. Неслучайно именно наша страна стала автором ряда миролюбивых инициатив, направленных на разрядку региональной напряженности и укрепление международной стабильности. Рассчитываем, что у наших западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога, а не диктата и давления», — добавил спикер белорусского министерства.

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