Берн, 16 июня 2021, 20:00 — REGNUM Важное событие, которое оставили без комментариев ведущие европейские СМИ, произошло в Швейцарии, где 13 июня 2021 года состоялся общенациональный референдум, одним из вопросов которого стал швейцарский закон о выбросах углекислого газа.
Об итогах референдума сообщается на сайте SWI (swissinfo.ch) — международного подразделения Швейцарской радиовещательной корпорации (SBC), предоставляющее независимые отчеты по стране.
По результатам референдума закон, разработанный для выполнения обязательств Швейцарии в Парижском соглашении натолкнулся на неожиданное препятствие: граждане Швейцарии большинством голосов (51,6%) отвергли закон о сокращении выбросов парниковых газов.
Такой исход голосования представляет собой серьезное разочарование для чиновников, которые считают, что страна сильно пострадала от изменения климата. Их позиция опираются на данные о том, что температура в Швейцарии повышается примерно в два раза быстрее, чем в среднем в мире, а её альпийские ледники рискуют исчезнуть к концу 21 века.
Госпожа Соммаруга добавила, что Швейцария при этом не выходит из Парижского соглашения.
Результат противоречит раскладке политических сил в Швейцарии, где Партия зелёных получила широкую популярность, сравнимую с популярностью в остальной Европе.
Противоположного мнения придерживаются представители Швейцарской народной партии (SVP). В своем комментарии к результатам референдума они заявили:
Закон о выбросах CO2, основанный на принципе «загрязнитель платит», стал результатом широкого компромисса и долгой борьбы в швейцарском парламенте. Первоначальные опросы общественного мнения показали, что закон о выбросах углекислого газа пользуется сильной поддержкой населения (60%), но в последние недели перед голосованием отрицательное отношение к нему значительно укрепилось.
Читайте ранее в этом сюжете: Экологические активисты Норвегии подали иск против «арктической нефти»