Берн, , 20:00 — REGNUM Важное событие, которое оставили без комментариев ведущие европейские СМИ, произошло в Швейцарии, где 13 июня 2021 года состоялся общенациональный референдум, одним из вопросов которого стал швейцарский закон о выбросах углекислого газа.

Об итогах референдума сообщается на сайте SWI (swissinfo.ch) — международного подразделения Швейцарской радиовещательной корпорации (SBC), предоставляющее независимые отчеты по стране.

По результатам референдума закон, разработанный для выполнения обязательств Швейцарии в Парижском соглашении натолкнулся на неожиданное препятствие: граждане Швейцарии большинством голосов (51,6%) отвергли закон о сокращении выбросов парниковых газов.

Такой исход голосования представляет собой серьезное разочарование для чиновников, которые считают, что страна сильно пострадала от изменения климата. Их позиция опираются на данные о том, что температура в Швейцарии повышается примерно в два раза быстрее, чем в среднем в мире, а её альпийские ледники рискуют исчезнуть к концу 21 века.

« У ответа НЕТ есть последствия , — сказала министр окружающей среды Симонетта Соммаруга. — Теперь нам будет трудно достичь климатических целей ».

Госпожа Соммаруга добавила, что Швейцария при этом не выходит из Парижского соглашения.

Результат противоречит раскладке политических сил в Швейцарии, где Партия зелёных получила широкую популярность, сравнимую с популярностью в остальной Европе.

« Нефтегазовые компании и их лобби… победили , — говорится в заявлении Партии зеленых. — Это значительно замедляет защиту климата ».

Противоположного мнения придерживаются представители Швейцарской народной партии (SVP). В своем комментарии к результатам референдума они заявили:

«Ответ ДА на этот неудачный закон привел бы к огромному дополнительному финансовому бремени и огромному всплеску бюрократизма. Таким образом, сегодняшний результат голосования — это победа здравого смысла над спекулятивной политикой и возможность для Швейцарии, наконец, проводить эффективную и экономичную энергетическую политику. Ответ большинства НЕТ на вопрос про закон о CO 2 показал, что годы борьбы SVP за разумную энергетическую политику окупились. Этот результат, наконец, позволяет отойти от идеологической и дорогостоящей политики зелёных и перейти к эффективным и экономичным решениям. При этом Швейцария должна руководствоваться успешными принципами либеральной политики без патернализма, запретов и ещё больших налогов и пошлин. Когда дело доходит до политики в области энергетики и климата, SVP уделяет первоочередное внимание безопасности энергоснабжения. Как показывает международная обстановка, Швейцария просто не сможет рассчитывать на импорт электроэнергии. Мы должны продвигать новые технологии и инновации, создавая оптимальные рамочные условия».

« В будущих обсуждениях и регулировании энергетической политики необходимо также должным образом учитывать рост населения », — добавил в этой связи президент партии Марко Кьеза.

Закон о выбросах CO 2 , основанный на принципе «загрязнитель платит», стал результатом широкого компромисса и долгой борьбы в швейцарском парламенте. Первоначальные опросы общественного мнения показали, что закон о выбросах углекислого газа пользуется сильной поддержкой населения (60%), но в последние недели перед голосованием отрицательное отношение к нему значительно укрепилось.

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