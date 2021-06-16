Киев, , 20:01 — REGNUM Власти Украины решили создать перечень заминированных зон на территории Донбасса, говорится в сообщении министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий», обнародованном сегодня, 16 июня.

Ведомство уточняет, что в результате появления такого перечня опасные районы Донбасса получат единые маркировочные знаки, которые будут предупреждать людей об опасности.

В сообщении отмечается, что большинство взрывоопасных предметов находится вдоль автомобильных дорог. Соответственно, установка специальных щитов будет предупреждать об опасности, которой подвергаются автомобилисты, пешеходы, местные жители.

Министерство отмечает, что на предупреждающих щитах будут написаны слова «ОПАСНО! МИНЫ!» или «ВНИМАНИЕ! МИНЫ!» — на государственном языке и/или одном из шести официальных языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский — ИА REGNUM).

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила более 2 тыс. мин за два дня работы в Донбассе.