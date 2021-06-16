Женева, Швейцария, , 19:54 — REGNUM Озабоченности США по поводу милитаризации Арктики не имеют никаких оснований. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Вот эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Ведь мы ничего там не делаем такого, чего не было бы в Советском Союзе! Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную тогда напрочь инфраструктуру», — заявил Путин.