Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 19:56 — REGNUM России и США нужно начать на экспертном уровне совместную работу по кибербезопасности, отбросив инсинуации, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос журналиста CNN, президент РФ высказал предположение, что власти США не заинтересованы в манипуляциях в киберпространстве.
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