Женева, Швейцария, , 19:56 — REGNUM России и США нужно начать на экспертном уровне совместную работу по кибербезопасности, отбросив инсинуации, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Отвечая на вопрос журналиста CNN, президент РФ высказал предположение, что власти США не заинтересованы в манипуляциях в киберпространстве.

Джо Байденом] в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова». Владимир Путин «Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединённых Штатов и Российской Федерации. Мы [с президентом США] в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил США заняться своими хакерами