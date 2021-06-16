Женева, Швейцария, , 19:48 — REGNUM Переговоры в Женеве не дошли до обозначения «красных линий», сообщил 16 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джозефом Байденом.

По словам президента России, «так далеко, чтобы что-то делить, мы с Байденом не дошли».

Напомним, до переговоров в Женеве российский президент обозначил, где проходят «красные линии», абсолютно неприемлемые для национальной безопасности России.

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