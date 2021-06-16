Женева, Швейцария, , 19:47 — REGNUM Обязательства по кибербезопасности прежде всего следует взять на себя США, а не России, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

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Отвечая на вопрос журналиста CNN, который спросил, пообещал ли президент РФ взять на себя обязательства по кибербезопасности на переговоров с президентом США Джо Байденом, Путин сказал:

«Теперь по поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые известны, но не широкой публике. Из американских источников — я просто боюсь перепутать названия организаций, [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков Вам потом передаст — из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания.

Россия в этом списке стран не значится, отметил президент РФ. Кроте того, в минувшем году Москва получила из США десять запросов по поводу кибератак на американские объекты — якобы из «киберпространства России». И ещё два запроса в этом году.

ИА REGNUM) получили исчерпывающие ответы». Владимир Путин «На все из них — и в прошлом году, и в этом, наши коллеги (американцы — прим.) получили исчерпывающие ответы».

А вот Россия на свои аналогичные запросы так и не получила ответов. «Это говорит о том, что нам есть над чем работать», — добавил Путин с улыбкой.

Владимир Путин «И вопрос о том, кто и в каком объёме должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса».

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