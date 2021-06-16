Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 19:47 — REGNUM Обязательства по кибербезопасности прежде всего следует взять на себя США, а не России, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»
Отвечая на вопрос журналиста CNN, который спросил, пообещал ли президент РФ взять на себя обязательства по кибербезопасности на переговоров с президентом США Джо Байденом, Путин сказал:
Россия в этом списке стран не значится, отметил президент РФ. Кроте того, в минувшем году Москва получила из США десять запросов по поводу кибератак на американские объекты — якобы из «киберпространства России». И ещё два запроса в этом году.
А вот Россия на свои аналогичные запросы так и не получила ответов. «Это говорит о том, что нам есть над чем работать», — добавил Путин с улыбкой.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Байден договорились начать консультации по кибербезопасности