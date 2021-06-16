Бишкек, 16 июня 2021, 19:45 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали владельца ассоциации компаний «Карвен групп» Генриха Баляна по подозрению в выводе денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 16 июня.
По версии следствия, бизнесмен вступил в сговор с сотрудниками одного из банков с государственной долей, и оформил на подставное лицо кредит на $2,3 млн (165,6 млн рублей) под залог неликвидного недвижимого имущества стоимостью в $670 тысяч (48,2 млн рублей).
В ГКНБ утверждают, что Генрих Балян не собирался гасить этот кредит, а полученные в банке деньги присвоил.
В отношении задержанного предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Читайте также: Приток инвестиций в Киргизию сократился на четверть, а отток вырос на 16%