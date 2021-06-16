Женева, Швейцария, , 19:45 — REGNUM В США отнюдь не редко происходят убийства в том числе лидеров различных общественных организаций. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Вы знаете, в принципе, всё, что происходит в наших странах — так или иначе за это несёт политическое руководство и первые лица. По поводу того, кто и где и в чём виноват, кто убийца — вы посмотрите, ведь на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций», — заявил Путин.

«Там слово не успеваешь сказать — и стреляют. Либо в грудь, либо в спину, вне зависимости от того, рядом с тобой дети или человек просто… вот я помню, бросила машину женщина, ей в спину стреляют. Застрелили её. Ну ладно, это криминальные вещи. Афганистан возьмём? Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали и раз, и два. Допустим это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел из беспилотников или вертолётов явно гражданских лиц в Ираке — это что такое? Ну, кто несёт ответственность? Кто убийца?» — продолжил он.