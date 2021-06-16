Женева, Швейцария, , 19:43 — REGNUM Президент США Джо Байден подтвердил свою репутацию опытного политика. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный, это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа», — заявил Путин.

«Не со всеми лидерами так подробно идёт разговор с глазу на глаз», — указал он.

Что же касается различного рода обвинений, то предшественнику Байдена задали такой же вопрос — тот уклонился, напомнил президент.

«Действующий президент США решил ответить таким образом, как бы его ответ отличался от президента Трампа», — отметил Путин.

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