Нур-Султан, , 21:30 — REGNUM Жители города Степногорск (Казахстан) предложили казахстанскому комику и блогеру Нурлану Сабурову баллотироваться на должность акима (главы местного исполнительного органа государственной власти). Об этом 16 июня сообщает издание Azattyq Rýhy.

По данным издания, жители Степногорска оценивают шансы на победу Сабурова как «высокие». «Вы абсолютный продукт Степногорска», — говорят избиратели.

ИА REGNUM напоминает, что Нурлан Сабуров родился в Степногорске. Он помог местным жителям, выступившим против строительства комплекса по утилизации ПХД‑ и СОЗ-содержащих отходов.

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