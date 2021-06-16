Киев, , 19:42 — REGNUM Правительство Украины утвердило условия приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая должна стать первым крупным объектом, проданным нынешней властью.

Об этом сообщил 16 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что ОГХК является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире. Правительством определено, что стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн (около 140 млн долларов). Кроме того, по его словам, определены обязательства для покупателя по инвестициям, по социальному пакету для работников, а также по соблюдению требований природоохранного законодательства.

По словам премьера, уже более 10 компаний, в том числе иностранных, заинтересовались покупкой ОГХК, поэтому власти Украины ожидают роста стартовой цены.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский заявил, что на Украине сейчас есть политическая воля для проведения большой приватизации, поскольку есть понимание, что государство является неэффективным руководителем активов. По его словам, даже к стратегическим предприятиям, от которых государство не имеет права избавиться, будет применяться механизм государственно-частного партнерства.