Самара, , 19:39 — REGNUM В Самаре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Обсуждение вопросов состоялось с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, глав регионов, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств.

Как сообщает пресс-служба совбеза, отдельное внимание уделено проблемам экологической безопасности — рассматривались дополнительные меры по нейтрализации угроз в этой сфере. При этом подчеркивается, что выявленные в Поволжье нарушения природоохранного законодательства создают повышенные угрозы экологической безопасности и требуют реализации дополнительных мер.

Полпред президента в ПФО подчеркнул, что во всех регионах округа обеспечен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходам, введен в эксплуатацию ряд объектов по их обработке и утилизации. Игорь Комаров сообщил, что проведен ряд мероприятий по модернизации и строительству новых объектов системы водоснабжения и водоотведения, проведена расчистка русел рек протяженностью почти 19 км и улучшены экологические условия проживания более 150 тыс. человек вблизи данных водных объектов. В сфере лесного хозяйства идет активное обновление технической базы: закуплено более 4,5 тыс. единиц специализированной техники и оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушевприбыл 16 июня с рабочей поездкой в Самарскую область, где провел совещание. Перед заседанием он провел встречу с главой Самарской областиДмитрием Азаровым, на которой обсуждались вопросы противодействия экстремизму и терроризму в регионе, а также обеспечению правопорядка и законности.

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