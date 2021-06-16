Женева, Швейцария, , 19:36 — REGNUM В ходе переговоров в Женеве главы России и США обсудили соблюдение прав человека. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Мы говорили об этом по его инициативе», — заявил Путин.

«По поводу резких заявлений… ну что сказать? Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива. Мы встретились», — указал он.