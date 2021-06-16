Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 19:36 — REGNUM То, что происходит в США с движением BLM, недопустимо на территории России, сообщил 16 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Джозефом Байденом.
Российский лидер отметил, что Россия не допустит подобного у себя.
«Россия сочувствует народу США — но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории, и не допустит этого», — заявил Владимир Путин.
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