Женева, Швейцария, , 19:35 — REGNUM Россия и США начнут консультации по вопросу кибератак, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.

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Комментируя завершившиеся в Женеве переговоры с американским президентом Джо Байденом, Путин в ответ на вопрос журналистам CNN, обсуждалась ли на саммите тема кибератак, ответил:

«Мы договорились, что начнём на этот счёт консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно».

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