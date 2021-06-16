Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 19:35 — REGNUM Россия и США начнут консультации по вопросу кибератак, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
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Комментируя завершившиеся в Женеве переговоры с американским президентом Джо Байденом, Путин в ответ на вопрос журналистам CNN, обсуждалась ли на саммите тема кибератак, ответил:
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