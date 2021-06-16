Киев, , 19:29 — REGNUM ЕС объявил о запуске программы, которая предусматривает финансовую поддержку для развития регионов Украины в размере 30 млн евро.

Об этом 16 июня сообщила пресс-служба представительства ЕС в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Программа реализуется в сотрудничестве с немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Предполагается, что благодаря такому финансированию, уже к 2023 году, проект «Крепкие регионы» обеспечит жителей страны комфортным и эффективным доступом к местным администрациям, медицинским и социальным услугам. В частности, программа финансирует поддержку КПП в Херсонской области на границе с Крымом — «чтобы создать для украинцев более комфортные условия во время пересечения границы».

В сообщении подчеркиваются постоянные усилия со стороны ЕС поддерживать Украину «перед лицом гибридных угроз, с которыми она сталкивается», в том числе и таким образом.

Напомним, что накануне на Украине были обнародованы результаты соцопроса, который свидетельствует, что 51% граждан страны не почувствовали никаких изменений после введения реформы децентрализации в 2015 году.