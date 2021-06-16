Женева, Швейцария, , 19:27 — REGNUM Блогер Алексей Навальный сознательно нарушал действующие законы Российской Федерации. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя требования закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло», — заявил Путин.

«Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал — я исхожу из того, что сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить?» — продолжил он.