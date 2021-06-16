Москва, , 19:35 — REGNUM Отношения России и США во многом напоминают боксерский поединок, а состоявшийся в Женеве саммит лидеров двух стран является своего рода попыткой установить правила этого боя. Об этом 16 июня заявил президент Центра национальных интересов, издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс во время дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Тот факт, как в Белом доме подошли к проведению саммита, говорит об элементе здорового прагматизма среди американского истеблишмента. При этом не стоит преуменьшать значения состоявшейся встречи лидеров России и США.

«Это не желание становится друзьями, но это помогает регулировать соперничество. И все, о чем стороны пытались договориться — это не то, как отменить матч по боксу. Матч будет продолжаться, и он, вероятно, будет ожесточенным. Но речь шла о том, как установить правила», — сказал Саймс.

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