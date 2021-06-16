Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 19:27 — REGNUM Разговор с президентом США Джо Байденом в Женеве был очень конструктивным, без какой-либо враждебности, сообщил 16 июня журналистам президент России Владимир Путин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что на встрече с Байденом, которая только что завершилась в Женеве, обсуждались вопросы стратегической стабильности, двусторонних отношений и Украина.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что за стабильность в мире ответственны США и Россия