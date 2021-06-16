Женева, Швейцария, , 19:27 — REGNUM Разговор с президентом США Джо Байденом в Женеве был очень конструктивным, без какой-либо враждебности, сообщил 16 июня журналистам президент России Владимир Путин.

Владимир Путин «Не было никакой враждебности. Наша встреча происходила в принципиальном ключе. У нас по многим позициям оценки расходятся. Но на мой взгляд, с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что на встрече с Байденом, которая только что завершилась в Женеве, обсуждались вопросы стратегической стабильности, двусторонних отношений и Украина.

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