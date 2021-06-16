Женева, Швейцария, , 19:26 — REGNUM Озабоченности, которые Вашингтон высказывает по поводу «милитаризации» Арктики, не имеют оснований, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джозефом Байденом.

При этом президент России напомнил о потенциале российского атомного ледокольного флота.

«Атомный ледокольный флот у нас самый мощный в мире», — добавил Владимир Путин

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